В «Меловом"во время пограничного контроля задержан вор
Пограничники задержали злоумышленника в пункте пропуска «Меловое», передает пресс-служба Луганского погранотряда.
Так, во время пограничного контроля военнослужащие Луганского отряда установили, что украинец, прибывший из России, находится в розыске. 30-летнего гражданина Украины разыскивали правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему».
Мужчину немедленно задержали и передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения. Новости Региона - Сегодня, 15:40 258
Так, во время пограничного контроля военнослужащие Луганского отряда установили, что украинец, прибывший из России, находится в розыске. 30-летнего гражданина Украины разыскивали правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему».
Мужчину немедленно задержали и передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения. Новости Региона - Сегодня, 15:40 258
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