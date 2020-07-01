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В «Меловом"во время пограничного контроля задержан вор

verter Сегодня, 17:150Новости
В «Меловом"во время пограничного контроля задержан вор
Пограничники задержали злоумышленника в пункте пропуска «Меловое», передает пресс-служба Луганского погранотряда.
Так, во время пограничного контроля военнослужащие Луганского отряда установили, что украинец, прибывший из России, находится в розыске. 30-летнего гражданина Украины разыскивали правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему».
Мужчину немедленно задержали и передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения. Новости Региона - Сегодня, 15:40 258

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