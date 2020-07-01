Жители Стаханова почтили память погибших пассажиров малайзийского "Боинга" (ФОТО)

Жители Стаханова провели акцию памяти погибших пассажиров малайзийского пассажирского авиалайнера "Боинг-777", сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации городской администрации."Жители Стаханова почтили память погибших пассажиров малайзийского авиалайнера "Боинг-777", потерпевшего катастрофу над Донбассом в 2014 году. В памятной акции, приуроченной к шестой годовщине трагедии, приняли участие депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев, сотрудники исполнительного комитета территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине", а также активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина", – говорится в сообщении.В горадминистрации рассказали, что на центральной площади Стаханова была организована фотовыставка из снимков, на которых запечатлены последствия катастрофы, унесшей жизни 298 человек. Перед открытием выставки участники акции почтили память погибших минутой молчания."Вопрос расследования этой трагедии с первого дня находится больше в политической сфере, чем в юридической. Стало очевидно, что многочисленные расследования были предназначены лишь для отвлечения внимания от реальных причин, обстоятельств и, соответственно, настоящих виновников", – отметил Губарев.Он подчеркнул, что "главной целью было не выяснить истину, а сделать все, чтобы обвинить в произошедшем Россию"."Но мало кто говорит о том, что именно Украина в тех условиях, когда она проводила так называемую АТО ("антитеррористическую операцию"), используя против мирного населения армию и применяя всевозможное вооружение, просто обязана была закрыть свое воздушное пространство, и тогда бы рейс MH17 выбрал другой маршрут", – сказал депутат.Напомним, что самолет "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", совершавший рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли.В начале сентября 2015 года Совет по безопасности Нидерландов опубликовал доклад с промежуточными результатами работы следственной комиссии, согласно которому авиалайнер развалился в воздухе из-за попадания в него множества объектов на большой скорости. Жертвами крушения стали 298 человек. В числе озвучивавшихся версий причин трагедии – уничтожение самолета с помощью наземной установки системы ПВО или в результате пуска ракеты с борта самолета ВСУ. В настоящее время в Нидерландах идет судебное заседание по данному делу.17 июля — Луганск