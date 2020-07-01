КРРТ частично приостановит вещание в четырех населенных пунктах для профилактических работ

Государственное унитарное предприятие "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) частично приостановит вещание в четырех населенных пунктах Республики в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

21 июля с 08:00 до 14:00 в Луганске будет отсутствовать радиовещание "Радио России", а 22 июля в это же время – телеканала "Домашний".

В поселке городского типа Чернухино 23 июля с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканалов "Луганск 24" и "НТВ", в Ровеньках в аналогичное время – радиостанций "Свое радио" и "Казачье радио".

В Стаханове 21 июля с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканала "Звезда" и радиостанции "Республика".

17 июля — Луганск