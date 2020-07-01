Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

"И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", — сказал собеседник агентства.

Фото: АГН «Москва»В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.Столичный градоначальник считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком."При этом у них процесс прошел за месяц и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца", — подчеркнул столичный градоначальник.Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более трех тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человека, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID-19 умер 4271 человек.