В ДНР сообщили об отражении диверсионной вылазки украинских силовиков
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что двое украинских военнослужащих погибли при попытке проникнуть в ДНР прошлой ночью, передает RT.
«Минувшей ночью была осуществлена ещё одна диверсионная вылазка группой численностью до восьми человек. Эта попытка украинской диверсионной группы проникнуть на территорию республики в районе села Широкино также обернулась провалом», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
По его информации, два человека с украинской стороны были убиты.
Басурин заявил, что приказ на диверсионную вылазку отдал командир 36-й бригады морской пехоты полковник Вооружённых сил Украины Андрей Гнатов.
Ранее в ДНР заявили, что погибшим на окраине Горловки диверсантом оказался американский наёмник Шон Фуллер с позывным Техас.
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