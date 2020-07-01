Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо при крушении MH17

Фото: РИА НовостиАмстердам выяснит, почему Украина не закрыла небо над зоной крушения малайзийского Boeing, сообщили РИА Новости в МИД Нидерландов. Расследование проводит Фонд безопасности полетов.В июне голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, сообщил, что Гаага согласилась изучить обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. По его словам, такое расследование может занять до шести месяцев. Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк пояснила РИА Новости, что оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.Российская сторона неоднократно поднимала вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба. Так, например, ранее в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов отмечал, что Совместная следственная группа (ССГ) не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии.Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 самолет разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те отмечали, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.В расследовании, проводившемся ССГ под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президент Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать ее "выводы".В Совместной следственной группе считают, самолет якобы сбили из "Бука", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. При этом в российском МИД подчеркивали, что ССГ отметала все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием. Более того, заместитель генпрокурора Николай Винниченко рассказал, что следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине, ее запустили с подконтрольной Киеву территории.Источник