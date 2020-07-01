Синоптики прогнозируют днем 18 июля в ЛНР до 27 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 18 июля будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 17 июля до 21:00 18 июля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами туман, днем без существенных осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14-16 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 18 июля метеорологи отмечали в 1976 году – плюс 9,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2016 году и составляла плюс 40 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 18 июля – 04:00, время захода – 20:55. Продолжительность светового дня составит 16 часов 55 минут.

По предварительному прогнозу, 19-20 июля осадков не ожидается, дневные температуры повысятся на 2-4 градуса.

17 июля — Луганск