В конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400

«Турция продолжает принимать сомнительные решения, которые не отражают лидерские качества страны — члена НАТО. Год назад Турция проигнорировала предупреждения членов альянса по поводу этой сделки с Россией и приняла российские системы С-400», — говорится в заявлении конгрессмена.

Фото: © RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / AFPВ конгресс США внесён законопроект о санкциях против Турции за покупку у Российской Федерации зенитно-ракетных комплексов С-400.Документ внесён конгрессменом-республиканцем }&r=1&searchResultViewType=expanded]Адамом Кинзингером, передает RT.По его словам, США следует дать Турции понять, что её действия будут иметь последствия.В декабре 2019 года международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.МИД Турции осудил этот шаг. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций.