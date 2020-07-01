Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Фото: © Владимир Астапкович / РИА НовостиМинистерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина, передает РИА Новости.Ранее в военном ведомстве рассказали о планах оценить способность Южного и Западного военных округов обеспечить безопасность страны и их уровень подготовки к учениям "Кавказ-2020".Кроме того, пройдет проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.Для выполнения поставленных задач генштаб сформирует рабочие группы.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, всего в мероприятиях примут участие более 149 тысяч солдат и офицеров, а также около 27 тысяч единиц военной техники.