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В Киеве около станции метро произошёл взрыв

Sergey Вчера, 23:4515Новости
В Киеве около станции метро произошёл взрыв
Фото: РИА Новости
Взрыв произошёл в мусорной урне около станции метро «Шулявская» в Киеве, пострадал один человек. Полиция уже расследует инцидент, передает RT.
«На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошёл в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован. Личность потерпевшего устанавливается», — сообщили в Нацполиции Украины.

В январе в Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату и подорвал трёх соседей.
Злоумышленником оказался 38-летний одессит.

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