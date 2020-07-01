В Киеве около станции метро произошёл взрыв

«На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошёл в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован. Личность потерпевшего устанавливается», — сообщили в Нацполиции Украины.

Фото: РИА НовостиВзрыв произошёл в мусорной урне около станции метро «Шулявская» в Киеве, пострадал один человек. Полиция уже расследует инцидент, передает RT.В январе в Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату и подорвал трёх соседей.Злоумышленником оказался 38-летний одессит.