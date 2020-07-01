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В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды

Sergey Сегодня, 09:000Новости
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек. Ущерб оценивается более чем в 94,9 млн рублей.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России, передает RT.
По данным ведомства, с сентября 2014-го по сентябрь 2018 года в Симферополе, Ялте, Евпатории и Севастополе было образовано семь обособленных подразделений кредитно-потребительского кооператива и один главный офис в Феодосии.
Заведено уголовное дело.

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