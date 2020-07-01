Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР

Фото: РИА НовостиНа Украине сообщили о задержании в Северодонецке одного из организаторов референдума по созданию Луганской Народной Республики, имя подозреваемого не сообщается, передает РИА Новости.По данным СБУ, этот человек является бывшим украинским чиновником, который много лет работал на руководящих должностях. Отмечается, что с 2014 года он стал активным участником митингов в областном центре, а после образования ЛНР стал председателем координационного Народного совета. Сейчас он вернулся на контролируемую Киевом территорию, говорится в сообщении ведомства."РБК-Украина" отмечает, что речь может идти о бывшем сотруднике украинского министерства инфраструктуры Андрее Андрееве. Агентство сообщило, что СБУ опубликовала снимок задержанного с прикрытым лицом, журналисты отыскали оригинал фотографии.Подозреваемого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Как отметили в Генпрокуратуре, ему грозит до десяти лет лишения свободы.