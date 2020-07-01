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Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр

root Сегодня, 10:4521Новости
Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ
Многофункциональный медицинский центр на 200 мест будет построен в Туве по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявили в российском Минобороны, передает RT.
«По поручению президента России министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыле многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что медцентр сможет принять до 200 пациентов и будет оснащён современным оборудованием для лечения пациентов, в том числе и больных коронавирусной инфекцией.

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