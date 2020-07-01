Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр

«По поручению президента России министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыле многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению», — приводит ТАСС сообщение.

Фото: © Пресс-служба Минобороны РФМногофункциональный медицинский центр на 200 мест будет построен в Туве по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявили в российском Минобороны, передает RT.Уточняется, что медцентр сможет принять до 200 пациентов и будет оснащён современным оборудованием для лечения пациентов, в том числе и больных коронавирусной инфекцией.