Активисты "Мира Луганщине" из семи регионов ЛНР приняли участие в автоквесте в Стаханове (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" из семи регионов ЛНР стали участниками республиканского автоквеста "Молодежь рулит", который прошел в Стаханове. Об этом сообщила пресс-служба движения."По инициативе Стахановского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" под эгидой проекта "Молодая гвардия" 17 июля прошел республиканский автоквест "Молодежь рулит". В нем приняли участие активисты движения из Стаханова, Славяносербска, Первомайска, Кировска, Брянки, Алчевска и Перевальска", – говорится в сообщении.Участников квеста, которые собрались возле городского дворца культуры имени Максима Горького, приветствовали депутаты Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Светлана Алешина и Андрей Губарев. Затем команды получили путевые листы и отправились к памятным местам Стаханова для выполнения заданий."Проводя такие мероприятия, мы приобщаем молодежь к общественной жизни нашей Республики. Это и духовно-нравственное, и патриотическое воспитание. Этот год – Год памяти и славы, а также в этом году (исполняется) 85 лет Стахановскому движению. Вопросы на станциях посвящены нашему городу и Великой Отечественной войне", – отметила сотрудник исполкома Стахановского теротделения движения Ольга Карякина.В "Мире Луганщине" рассказали, что для участников квеста были подготовлены площадки, на которых они должны были ответить на вопросы исторической викторины, выполнить физические упражнения, спеть песню, исполнить вместе с хореографами три танца, сделать фотографии с прохожими в пилотках, разгадать ребусы, связанные с дорожным движением, забросить с определенной дистанции шарики в багажник автомобиля. На каждой станции ведущие выставляли командам баллы."На финише жюри определило трех лидеров, которые получили призы и сувениры от ОД "Мир Луганщине". Участники команды из Славяносербска заняли первое место и получили беспроводные наушники. Серебро квеста завоевала брянковская команда, которой вручили компьютерные мышки. Участники из Первомайска получили USB-флеш-накопители", – сообщила пресс-служба."Время, которое мы провели здесь, пролетело мгновенно. Были разнообразные конкурсы – от знания истории до танцев и песен. Я думаю, что все участники получили хорошие эмоции", – сказал участник команды-победителя Александр.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в 50-местном Народном Совете ЛНР.18 июля — Луганск