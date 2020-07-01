Активисты "Мира Луганщине" из семи регионов ЛНР приняли участие в автоквесте в Стаханове (ФОТО)
Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" из семи регионов ЛНР стали участниками республиканского автоквеста "Молодежь рулит", который прошел в Стаханове. Об этом сообщила пресс-служба движения.
"По инициативе Стахановского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" под эгидой проекта "Молодая гвардия" 17 июля прошел республиканский автоквест "Молодежь рулит". В нем приняли участие активисты движения из Стаханова, Славяносербска, Первомайска, Кировска, Брянки, Алчевска и Перевальска", – говорится в сообщении.
Участников квеста, которые собрались возле городского дворца культуры имени Максима Горького, приветствовали депутаты Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Светлана Алешина и Андрей Губарев. Затем команды получили путевые листы и отправились к памятным местам Стаханова для выполнения заданий.
"Проводя такие мероприятия, мы приобщаем молодежь к общественной жизни нашей Республики. Это и духовно-нравственное, и патриотическое воспитание. Этот год – Год памяти и славы, а также в этом году (исполняется) 85 лет Стахановскому движению. Вопросы на станциях посвящены нашему городу и Великой Отечественной войне", – отметила сотрудник исполкома Стахановского теротделения движения Ольга Карякина.
В "Мире Луганщине" рассказали, что для участников квеста были подготовлены площадки, на которых они должны были ответить на вопросы исторической викторины, выполнить физические упражнения, спеть песню, исполнить вместе с хореографами три танца, сделать фотографии с прохожими в пилотках, разгадать ребусы, связанные с дорожным движением, забросить с определенной дистанции шарики в багажник автомобиля. На каждой станции ведущие выставляли командам баллы.
"На финише жюри определило трех лидеров, которые получили призы и сувениры от ОД "Мир Луганщине". Участники команды из Славяносербска заняли первое место и получили беспроводные наушники. Серебро квеста завоевала брянковская команда, которой вручили компьютерные мышки. Участники из Первомайска получили USB-флеш-накопители", – сообщила пресс-служба.
"Время, которое мы провели здесь, пролетело мгновенно. Были разнообразные конкурсы – от знания истории до танцев и песен. Я думаю, что все участники получили хорошие эмоции", – сказал участник команды-победителя Александр.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в 50-местном Народном Совете ЛНР.
18 июля — Луганск
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