Луганчане почтили память земляков, 6 лет назад ставших жертвами обстрела со стороны ВСУ (ФОТО)

Акция памяти, посвященная шестой годовщине со дня гибели мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ луганского квартала Солнечный, прошла на месте трагедии. Об этом передает корреспондент ЛИЦ.18 июля 2014 года на перекрестке улиц Королева и Буденного от мин, выпущенных ВСУ, погибли восемь жителей города, еще двое скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу, несколько человек были ранены. Среди погибших – супружеская пара преподавателей Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко.В памятном мероприятии участвовали представители общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД), активисты которой заступили на памятную вахту у установленного на месте трагедии знака "Вечная память погибшим от артобстрела ВС Украины", а также проекта MediaГвардия, ЛАВД, очевидцы трагедии и неравнодушные горожане.Собравшиеся провели минуту молчания, возложили цветы и лампады к памятному знаку. Кроме того, организаторы акции представили выставку фотографий с места трагедии."Сегодня шестая годовщина со дня гибели мирных жителей на перекрестке квартала Солнечный в результате обстрела вооруженными формированиями. Вооруженными силами я их назвать не могу, так как они действительно вооруженные формирования, - сказал активист ПАД Левон Акопджанян. - Эти люди погибли просто за то, что хотели говорить на русском языке, хотели находиться у себя в городе и не готовы были разделять позицию и идеологию нацизма, которую сейчас в Украине пропагандируют. За это они поплатились жизнью, и у них забрали будущее".Он выразил уверенность в том, что виновные в трагедии понесут заслуженное наказание."В 1945 году на Нюрнбергском процессе генеральный прокурор СССР (Роман) Руденко сказал, что в 1933 году преступники захватили германское государство и сделали его орудием преступления. То же самое произошло в Киеве в 2014 году, - отметил проректор по научной работе и международным связям ЛАВД Александр Левченков. - Результаты такой преступной деятельности налицо. Погибли наши коллеги, погибли жители Луганска, до сих пор люди гибнут в прифронтовой полосе. И смена одного президента на другого только усугубила ситуацию, конфронтация усилилась".Представитель ЛАВД призвал молодежь не забывать уроки истории и сохранить память о погибших."Никого из этих людей я не знала, но они все - наши люди, наши луганчане. Чувство одно: простить нельзя, забыть невозможно. Других чувств у меня нет, - сказала луганчанка Елена Аренсбург. - Я эти события вспоминаю каждый день, мне помнится каждая минута, возникают какие-то ассоциации. Все это осталось в памяти, в душе навсегда. За все мои 64 года это, наверное, самое страшное, самое жуткое, что было".18 июля — Луганск