В Луганске умер еще один человек от коронавируса
Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 15 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 12:54 15
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 15 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 12:54 15
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