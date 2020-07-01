В Луганске умер еще один человек от коронавируса



Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 15 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 12:54 15 Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 15 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 12:54 15

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