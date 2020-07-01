В Минздраве не исключили второй волны коронавируса в России осенью

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернётся народ. Это всегда приводит к тому, что растёт заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — приводит Интерфакс его слова.

Фото: © Алексей Майшев / РИА НовостиВторая волна заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, может произойти в России осенью, но она будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов, передает RT.Чуланов уточнил, что прогнозируемая вспышка заболеваемости будет слабее первой волны, так как у населения начинает появляться иммунитет к коронавирусу.Кроме того, по словам профессора, люди «более серьёзно относятся к рекомендуемым мерам профилактики, предупреждениям, появился опыт профилактических мероприятий».