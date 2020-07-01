Волк утащил двухлетнюю девочку со двора дома в селе в Славяносербском районе и загрыз



Как сообщает Telegram-канал «Луганский инсайд», местные жители сел Фрунзе, Хорошее, Перовеньки не однократно сообщали, что волки свободно ходят по селам, но при этом отстрел их был запрещен.

«Девочку искали всю ночь сотрудники полиции, военные, сотрудники МЧС и местные жители», — пишут авторы канала.

В связи с ЧП в окрестностях Петровеньки начали отстрел волков, поэтому жителей просят не выходить из дома для безопасности.

Ранее журналисты сообщал, что в Камброде на окраине Луганска заметили стаю из 7 волков.

Происшествия - Сегодня, 13:05 195 В четверг, 16 июля, в Славяносербском районе в селе Петровеньки волк утащил двухлетнюю девочку прямо со двора частного дома и загрыз. На следующий день обнаружили ее останки.Как сообщает Telegram-канал «Луганский инсайд», местные жители сел Фрунзе, Хорошее, Перовеньки не однократно сообщали, что волки свободно ходят по селам, но при этом отстрел их был запрещен.«Девочку искали всю ночь сотрудники полиции, военные, сотрудники МЧС и местные жители», — пишут авторы канала.В связи с ЧП в окрестностях Петровеньки начали отстрел волков, поэтому жителей просят не выходить из дома для безопасности.Ранее журналисты сообщал, что в Камброде на окраине Луганска заметили стаю из 7 волков.Происшествия - Сегодня, 13:05 195

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