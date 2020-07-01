ВСП задержала 12 пьяных бойцов ВСУ, устраивавших беспорядки в Счастье – Народная милиция

Сотрудники украинской военной службы правопорядка (ВСП) задержали 12 пьяных военнослужащих 25-й бригады ВСУ, устроивших в Счастье беспорядки в рамках празднования годовщины вручения боевого знамени соединению. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что после торжественных мероприятий, посвященных годовщине вручения боевого знамени 25-й бригаде ВСУ, комбриг полковник Олег Зенченко "допустил послабление и разрешил личному составу отметить знаменательную дату".

"В результате 30 военнослужащих 2-го парашютно-десантного батальона покинули расположение подразделения в районе Войтово и в течение ночи праздно проводили время в Счастье. Патрули военной службы правопорядка задержали 12 военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения", - сказал Филипоненко.

В ходе празднования киевские силовики устраивали беспорядки в городе, в частности, между пьяными бойцами ВСУ и местными жителями завязалась драка "на фоне общей симпатии к лицам противоположенного пола", в которой пострадали три счастьинца.

Офицер пресс-службы отметил, что с целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению употребления спиртных напитков врио заместителя командира бригады по воспитательной работе распорядился сформировать списки неоднократно замеченных в употреблении спиртных напитков военнослужащих для дальнейшего показательного увольнения из рядов ВСУ.

"Представленные списки содержали 537 человек. В ходе анализа установлено, что лишь 10% личного состава не были замечены в употребление спиртных напитков. В результате принято решение о показательном увольнении восьми военнослужащих бригады, допустивших употребление алкоголя в общественных местах", - уточнил он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 июля — Луганск