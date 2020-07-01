В Луганске зарегистрировали за сутки 4 новых случая заболевания COVID-19
Луганские медики зарегистрировали 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 18 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 595», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 512 человек. Экономика - Сегодня, 13:46 167
«Всего по состоянию на 09:00 18 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 595», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 512 человек. Экономика - Сегодня, 13:46 167
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