ВСУ установили почти 40 мин на дороге, по которой ездят патрули ОБСЕ – Народная милиция

Киевские силовики установили 36 противотанковых мин на автодороге, по которой ездят патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Боевики 25-й бригады установили 36 противотанковых мин к юго-востоку от моста в направлении Счастья поперек автодороги H21, которая регулярно используется для передвижения мирных жителей и патрулей СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики призвали счастьинцев быть бдительными при нахождении в указанном районе.

Ранее в Народной милиции сообщали, что ВСУ заминировали окраину Попасной, где работают патрули ОБСЕ.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 июля — Луганск