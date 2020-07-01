Укомплектованность подразделений ВСУ составляет около 60% – Народная милиция

Укомплектованность подразделений ВСУ составляет около 60% от штатной численности. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что благодаря волонтерам и представителям СМИ были обнародованы достоверные данные о состоянии ВСУ, за которые министру обороны Украины Андрею Тарану пришлось "публично оправдываться в Верховной раде".

"Согласно этим сведениям, укомплектованность боевых подразделений ВСУ составляет 50-60% от штатной численности; из 200 тысяч человек, проходящих службу в ВСУ, в военной службе правопорядка на учете числится 15 450 самовольно оставивших воинские части военнослужащих, что составляет 8% списочной численности; текущая призывная кампания характеризуется недобором 50% призывников", - сказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что из-за "отсутствия планирования тылового обеспечения" не только соединения в глубине страны, но и подразделения в зоне "операции объединенных сил" испытывают 35-процентный дефицит запасов материально-технических средств и ракетно-артиллерийского вооружения.

Он отметил, что в связи с обнародованием сведений о положении дел в ВСУ Таран обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю СБУ Ивану Баканову с призывом привлекать к ответственности волонтеров, журналистов и руководителей СМИ, публикующих наносящие ущерб имиджу ВСУ материалы, "а по факту с просьбой обеспечить жесточайшую цензуру и репрессивные меры воздействия на представителей СМИ и волонтеров для пресечения свободы слова в стране".

Ранее Филипоненко сообщал, что Киев доукомплектовывает части и подразделения ВСУ абитуриентами, которых украинское руководство лишило возможности подать документы в вузы.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что украинское командование доукомплектует действующую в зоне "ООС" 25-ю бригаду ВСУ боевиками-националистами из "Правого сектора".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 июля — Луганск