Боец ВСУ получил ранение при разрыве снаряда на учебных стрельбах – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ получил ранение при разрыве снаряда в канале ствола боевой машины пехоты (БМП) в ходе проведения занятий по огневой подготовке. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"На полигоне в районе (поселка городского типа) Троицкое во время проведения занятий по огневой подготовке 3-го механизированного батальона (24-й бригады) в результате разрыва снаряда в канале ствола БМП получил травму солдат Шевель", - сказал он.

Филипоненко отметил, что на занятиях присутствовали корреспонденты украинского телеканала ICTV, которые запечатлели инцидент на видео. Однако офицер сводного отряда информационно-психологических операций сил специальных операций ВСУ при оперативно-тактической группировке "Север" запретил публикацию материала о небоевом травмировании военнослужащего, рекомендовав корреспондентам "подготовить сюжет о ранении солдата якобы в результате обстрела позиций ВСУ".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 июля — Луганск