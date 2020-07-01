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Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе

root Сегодня, 15:1517Новости
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
Фото: © AP Photo / Farah Abdi Warsameh
В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером, передает РИА Новости.
В сообщении говорится, что танкер подвергся нападению накануне утром, в 11:00 по местному времени, примерно в 210 морских милях от побережья Бенина.
Компания добавила, что сейчас судно дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже направилось другое судно.
О захвате танкера стало известно накануне. По данным сайта Dryad Global, судно направлялось в Того, когда восемь человек с оружием приблизились к нему и поднялись на борт.
В консульском отделе российской дипмиссии в Абудже РИА Новости сообщили, что проверяют информацию о захвате. В украинском МИД заявили, что среди заложников — четверо украинцев.

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