В Киеве заявили о решении США продать Украине катера Mark VI

«США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования», — написал Кулеба.

Фото: Патрульный катер Mark VI / ReutersГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter заявил, что Соединённые Штаты одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, передает RT.По его словам, это повысит способности ВМС Украины и поможет «противостоять угрозам в Чёрном и Азовском морях».Он добавил, что шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности. При этом остальные катера Украина сможет приобрести за счёт своего оборонного бюджета.Ранее сообщалось, что Украина может закупить у США партию патрульных катеров Mark VI на общую сумму $600 млн.