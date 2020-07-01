Генсек ООН: 26 человек владеют половиной богатств планеты

«Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. 26 самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — цитирует его ТАСС.

Фото: ReutersГенеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что половина всех богатств планеты принадлежит 26 людям, более 70% населения планеты живёт в условиях растущего неравенства. Об этом Гутерреш заявил в ходе лекции, посвящённой памяти Нельсона Манделы, передает RT.Также он заявил, что развивающиеся страны в условиях пандемии оказались в ещё более уязвимом экономическом положении, чем раньше. Генсек ООН призвал обеспечить для этих стран списание долгов и установить специальные права заимствования.