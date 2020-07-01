Под Зайцево погиб "белый хозяин"

Телефон эстонского наемника Илина оказался просто прекрасен."Джокер ДНР" выложил фрагмент общения Илина в ВатсАпе с неким "Патриком".-Хей, бро, поднимай свою задницу и приезжай сюда, тут есть чем заняться.- черт. Что там делать?- слушай меня. Тут стадо украинских свиней, которых нужно загнать в стойло. Они конченные дегенераты. Им нужен свой белый хозяин.- Хм, интересно.- Давай сюда. Нужно навести тут порядок. А вообще, здесь самое место, где можно потренироваться и получить боевой опыт.- ну да, это не мешало бы.- построим этих недоносков, потом рванем домой. У нас дел по горло. Черных надо ставить на место.Вот так мина ДНР оказала услугу движению Black Lives Matter.Также порадовало отношение "эстонского арийца" к сослуживцам и украинцам в целом. Забавно, что на Украине по инерции продолжаются стенания о "мирном докторе, которого подло убили сепары".А так то нацизма на Украине нет (с) любой идиот.В общем, вся история с походом укро-ДРГ на Зайцево оказалась просто прекрасной, уже с неделю подгорает.Борис Рожин