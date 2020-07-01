Синоптики прогнозируют днем 19 июля в ЛНР до 30 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 19 июля будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 18 июля до 21.00 19 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 25-30 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, 20 июля ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 12-17, днем 26-31 градус тепла. 21 июля – переменная облачность, местами гроза, температура воздуха ночью 14-19, днем 26-31 градус выше нуля.

18 июля — Луганск