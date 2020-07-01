Пострадавшие от ВСУ жители Золотого-5 записали видеопоказания для МУС и ЕСПЧ (ФОТО)

Пострадавшие от военной агрессии Киева жители Золотого-5 при поддержке общественной организации (ОО) "Мемориал" записали видеообращения, которые станут очередными свидетельскими показаниями в Международном уголовном суде (МУС) и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил член правления общественной организации "Мемориал" Сергей Белов."Сегодня мы приехали в Золотое-5 для видеофиксации обращений, а если быть точным – свидетельских показаний жителей, пострадавших в результате украинской агрессии. Эти показания в дальнейшем будут в качестве материалов переданы в такие международные инстанции, как Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека", - сообщил он, уточнив, что на встречу пришли около 30 местных жителей, 10 из которых дали показания.Белов напомнил, что общественная организация "Мемориал" уже продолжительное время оказывает помощь жителям ЛНР в составлении исков по факту военных преступлений ВСУ и причинения материального ущерба в результате обстрелов."Теперь к тому формату, к формуляру иска, который заполнялся согласно нормативам МУС и ЕСПЧ, мы стараемся записать и видеопоказания людей для того, чтобы дать максимум информации, чтобы было видно человека, который пострадал и, самое главное, мы, насколько это возможно, стараемся делать видео непосредственно в месте, где произошла та или иная трагедия", - рассказал общественник.Он подчеркнул, что благодаря содействию "Мемориала" жители ЛНР вместе с юристами из России составили около 200 исковых формуляров, каждый из которых содержит несколько эпизодов преступлений ВСУ."В целом мы уже рассказали Европе, и надеемся, что она нас все-таки услышит, о более чем 500 эпизодах. Они должны начать реагировать на происходящее, и надеемся, что, в конце концов, во всех международных отчетах мы увидим информацию, которую передавали и отсюда", - добавил Белов.В двухэтажный жилой дом в центре населенного пункта, где проживал Анатолий Кислица с семьей, попали два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) "Град": один – в основание дома, второй – в квартиру соседей."11 февраля 2015 года, около часа дня, вдруг все как посыпалось! Я сидел на диване с ребенком, жена была на кухне. Ребенка я буквально вытолкнул в коридор от падающих конструкций в комнате; жена отошла к холодильнику, когда со стены сорвало кухонный шкаф. Все чудом остались живы", - вспоминает житель Золотого-5.Дом пострадал настолько, что всем жильцам пришлось съехать. У семьи Кислицы был только один вариант переезда – в частный сектор у самой линии разграничения."Я на самой линии сейчас живу, до украинских позиций метров четыреста. На нашей улице никого больше нет, мы одни. Стреляют каждый день: утром, днем, вечером – когда угодно. Минометами, зушками (зенитная установка калибра 23 мм ЗУ-23-2 – примечание ЛИЦ), пулеметами, гранатометами. Сволочи они, что еще можно сказать, если они даже детей убивают спокойно…", - рассказал хозяин.Он отметил, что с приходом к власти на Украине президента Владимира Зеленского военная обстановка, вопреки ожиданиям, не изменилась."До этого (президент Украины Петр) Порошенко лупил по нам, теперь Зеленский", - констатировал Кислица.Юрий Булавко уже два года живет с 79-летним отцом на съемной квартире в центре города. Его домостроение, расположенное на окраине, регулярно обстреливается, превратившись после двух попаданий РСЗО "Град" практически в нежилое. От нервного напряжения мужчина начал лысеть."Мы уже терпели, терпели, но после 3 октября 2018 года, когда в наш дом был второй прилет "Града", вынуждены были уехать. Первый раз "Град к нам прилетел" 7 декабря 2014 года. Мы ушли, а следом за нами все жители нашей улицы, там сейчас вроде только два человека остались", - сказалз он.Галина Великая, имевшая в довоенный период опыт работы в Луганском энергетическом объединении, сама скручивает поврежденные обстрелами провода линии электропередачи на приграничных улицах."Находимся мы от украинской армии в двухстах метрах, обстрелы каждый день как "доброе утро" и "спокойной ночи". У всех в поселке стекла в окнах побиты, у всех разбиты крыши. Как жители поселка мы хотим обратиться в международный суд, хочется верить, что это поможет повлиять на Киев, и он перестанет нас убивать", - выразила она надежду.Ранее пресс-служба ОО "Мемориал" сообщала, что очередная группа пострадавших от военной агрессии Киева жителей Первомайска при поддержке общественной организации "Мемориал" провела в России консультации с юристами по оформлению исковых формуляров в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Напомним, первая группа пострадавших от военной агрессии ВСУ жителей ЛНР при поддержке общественной организации ОО "Мемориал" отправила жалобы в Европейский суд по правам человека в мае 2019 года.Общественная организация "Мемориал" по состоянию на начало ноября 2019 года помогла направить иски в ЕСПЧ и Международный уголовный суд (МУС) более 900 пострадавшим от действий Киева жителям ЛНР.В ноябре 2019 года жители ЛНР и ДНР создали общественную комиссию по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной.Приемная организации работает в. Телефон:,e-mail: oo.memorial@mail.ru .Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.18 июля — Луганск