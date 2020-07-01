Луганские активисты благоустроили детскую площадку и убрали мусор из обводного канала (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" благоустроили детскую площадку в луганском квартале Комарова и убрали мусор из обводного канала в поселке Большая Вергунка. Об этом сообщила пресс-служба движения.В субботнике, прошедшем в Большой Вергунке в пригороде Луганска, приняли участие депутат Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Юрий Юров, помощники председателя парламента Республики Артем Ярмов и Роман Лукин, депутаты Молодежного парламента ЛНР и жители поселка."Обводной канал в поселке был сделан для того, чтобы избежать подтопления города. Однако недобросовестные жители стали выбрасывать в него мусор. По словам местных жителей, которые пришли на субботник, из-за мусора в поселке появилось много гадюк", - говорится в сообщении.О проблеме со свалкой мусора в канал Юров узнал из письменного обращения жительницы Большой Вергунки, которое она оставила на встрече с председателями органов самоорганизации населения Жовтневого района Луганска."Благодаря Юрию Павловичу (Юрову) и общественному движению "Мир Луганщине" сегодня мы провели здесь первый субботник, я надеюсь, что не последний. Хочется, чтобы в следующие разы больше жителей поселка откликались и приходили на уборку", - сказала жительница Большой Вергунки Ольга Лангазова.В "Мире Луганщине" уточнили, что участники субботника убрали мусор с участка протяженностью около километра, а затем отправились в луганский квартал Комарова для того, чтобы благоустроить детскую площадку."Мы в этом году уже благоустроили несколько детских площадок и планируем еще больше. На прошлом этапе облагораживания этой площадки мы провели сварочные работы с помощью местных жителей и центрального жилищного комитета. Мы восстановили разрушенные строения, лавочки, подготовили баскетбольное кольцо. Очень важно, когда жители делают все сами своими руками, особенно когда к этому присоединяются дети. Они знают цену труду, если сами красили – ничего ломать и рушить не станут", - отметил Юров.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.18 июля — Луганск