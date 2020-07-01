Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией

"Эти "русские вознаграждения" — неправда. Это необоснованное обвинение. Мы не сражаемся за чьи-то деньги. У наших людей собственная идеология, за которую они воюют и жертвуют собой", — заявил Шахин.

Фото: ReutersОфициальный представитель движения "Талибан*" Сухейль Шахин в интервью RT назвал необоснованными сообщения о выплатах Россией вознаграждений за убийство американских солдат, передает РИА Новости.Ранее New York Times опубликовала статью, где утверждалось, что некое российское подразделение военной разведки якобы побуждало талибов за деньги нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.Шахин назвал сообщения американских СМИ недостоверной информацией. По его мнению, подобные статьи связаны с внутренней американской политикой, а также с желанием некоторых сил в Вашингтоне подорвать реализацию мирного соглашения, подписанного между США и "Талибаном" в Дохе в феврале этого года.После публикации материала New York Times российское посольство в Вашингтоне сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп.В МИД назвали эту статью фальшивкой, а глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров связал обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в Соединенных Штатах.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что ни одного доказательства по существу журналисты не предъявили, и что Москва не желает победы терроризма в Афганистане.Аналогичное мнение выразили и в Белом доме. Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Он считает, что историю о сговоре России с талибами выдумали, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. Кроме того, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американские спецслужбы не могут подтвердить эти обвинения в адрес Москвы.* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.