Киев должен решить, выходит он из Минских соглашений или нет – Кобцева

Киев должен решить, выходит он из Минских соглашений или нет. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

"В Минском переговорном процессе мы довели украинским представителям, чтобы они до (проведения местных) выборов (в октябре 2020 года) сделали шаг: либо они идут на шаг мирного урегулирования, либо они объявляют о том, что они выходят из Минских соглашений", - сказала она.

Представитель ЛНР подчеркнула, что Киеву необходимо принять соответствующее политическое решение.

Кобцева напомнила, что Республика с самого своего зарождения отстаивала и будет отстаивать свои интересы, свою свободу и независимость.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

19 июля — Луганск