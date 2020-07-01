Луганчане в память о погибших земляках выложили из лампад надпись "Остановите войну!" (ФОТО)

Депутаты Народного Совета ЛНР и активисты проекта "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" провели акцию памяти земляков, погибшим шесть лет назад в результате обстрела со стороны ВСУ луганского квартала Солнечный. Об этом с места события сообщил корреспондент ЛИЦ.18 июля 2014 года на перекрестке улиц Королева и Буденного от мин, выпущенных ВСУ, погибли восемь жителей города, еще двое скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу, несколько человек были ранены. Среди погибших – супружеская пара преподавателей Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко.Участники акции выложили из зажженных лампад надпись "Остановите войну!", затем почтили память погибших жителей Луганска минутой молчания. В память о погибших активисты также выпустили в небо более 100 светящихся белых шаров.Завершилась акция возложением цветов к установленному на месте трагедии знаку "Вечная память погибшим от артобстрела ВС Украины"."Сегодня активисты проекта "Мы помним!" общественного движения "Мир Луганщине" совместно с активистами проекта "Дружина" пришли к памятной мемориальной доске, чтобы почтить память жителей Луганска, которые погибли шесть лет назад в результате минометного обстрела со стороны ВСУ", - сказал один из организаторов акции, помощник координатора проекта "Мы помним!" Михаил Голубович.Он напомнил, что июль 2014 года стал одним из самых трагичных в современной истории Луганска."Мы - молодежь, и задача молодежи - помнить о тех событиях, потому что, если правду смогут переписать, то мы на это уже никак не сможем повлиять", - подчеркнул общественник.Голубович сообщил, что в акции памяти приняли участие более 100 луганчан и гостей столицы ЛНР."Людей Донбасса убивали и продолжают убивать только за то, что они не поддержали фашистский переворот на Украине. Сегодня молодежь и все неравнодушные жители ЛНР собрались на этом перекрестке почтить память погибших", - сказала депутат Народного Совета ЛНР, представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.Она отметила, что участники акции показали всему миру стремление Луганщины к прекращению войны в Донбассе."Прошло шесть лет с тех событий, но боль в сердцах людей осталась. Мы этой акцией хотим отдать дань уважения тем людям, которые пострадали в этой трагедии", - сказал депутат Народного Совета Павел Пилавов.19 июля — Луганск