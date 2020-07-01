Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем металлурга

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем металлурга!Металлургия – одна из ключевых стратегически важных отраслей народного хозяйства Республики, развитие которой является для нас приоритетным.Сегодня промышленность Луганской Народной Республики переживает сложный период. Боевые действия и блокада со стороны Украины нанесли тяжелейший удар по металлургическому сектору, но благодаря невероятным усилиям, самоотверженности и преданности своему делу тружеников отрасли нам удалось восстановить разрушенные комбинаты и запустить процесс производства. Уверен, совместными усилиями мы сможем вернуть былую славу и мощь металлургического комплекса Луганщины.Почетный труд и высочайшее мастерство металлургов достойны глубокого уважения и благодарности. Слов особой признательности заслуживают ветераны и трудовые династии, чей неоценимый опыт и традиции передаются из поколения в поколение.Дорогие металлурги! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мира!Глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник19 июля — Луганск