Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем металлурга
Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Металлургия – одна из ключевых стратегически важных отраслей народного хозяйства Республики, развитие которой является для нас приоритетным.
Сегодня промышленность Луганской Народной Республики переживает сложный период. Боевые действия и блокада со стороны Украины нанесли тяжелейший удар по металлургическому сектору, но благодаря невероятным усилиям, самоотверженности и преданности своему делу тружеников отрасли нам удалось восстановить разрушенные комбинаты и запустить процесс производства. Уверен, совместными усилиями мы сможем вернуть былую славу и мощь металлургического комплекса Луганщины.
Почетный труд и высочайшее мастерство металлургов достойны глубокого уважения и благодарности. Слов особой признательности заслуживают ветераны и трудовые династии, чей неоценимый опыт и традиции передаются из поколения в поколение.
Дорогие металлурги! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мира!
Глава Луганской Народной Республики
Леонид Пасечник
19 июля — Луганск
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