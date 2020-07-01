Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем металлурга

Sergey Сегодня, 06:300Новости
Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем металлурга


Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Металлургия – одна из ключевых стратегически важных отраслей народного хозяйства Республики, развитие которой является для нас приоритетным.
Сегодня промышленность Луганской Народной Республики переживает сложный период. Боевые действия и блокада со стороны Украины нанесли тяжелейший удар по металлургическому сектору, но благодаря невероятным усилиям, самоотверженности и преданности своему делу тружеников отрасли нам удалось восстановить разрушенные комбинаты и запустить процесс производства. Уверен, совместными усилиями мы сможем вернуть былую славу и мощь металлургического комплекса Луганщины.
Почетный труд и высочайшее мастерство металлургов достойны глубокого уважения и благодарности. Слов особой признательности заслуживают ветераны и трудовые династии, чей неоценимый опыт и традиции передаются из поколения в поколение.
Дорогие металлурги! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мира!
Глава Луганской Народной Республики
Леонид Пасечник
19 июля — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: