Ищенко назвал главную причину, мешающую России присоединить весь восток Украины
Политолог Ростислав Ищенко назвал проблему, которая препятствует присоединению всех восточных регионов Украины после Донбасса к России.
Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"
По мнению Ищенко, рано или поздно Донбасс окажется в составе РФ, но порядок и "глубина" интеграции остаются под вопросом. Предсказать будущее регионов к западу от ЛДНР, в том числе Харькова, Днепропетровска, Николаева, Запорожья, Херсона и Одессы, еще сложнее, поскольку процесс интеграции сложен даже для небольших территорий.
В качестве примера политолог привел Крым, который, помимо однозначного стремления к воссоединению с РФ, имел ряд особенностей, полученных за украинский период истории. Так, местные полицейские до марта 2014 года трудоустраивались за взятки, а организации крайне безответственно подходили к выплате налогов и соответствию санитарным нормам.
Другой проблемой интеграции украинских регионов в состав РФ Ищенко назвал экономику, восстановление промышленности и занятость населения. Возобновление работы предприятий потребует много времени и вложений без гарантии спроса внутри РФ и с проблемой поиска кадров из-за оттока украинцев на Запад. Если же не будет работы, население бывших украинских регионов "просто уедет", оставив пустую землю.
"Прежде чем мы сможем говорить об интеграции, нужно определить пути решения этих проблем и понятный прозрачный план. Плюс, на Украине далеко не все хотят интегрироваться с Россией. Многие просто ждут русских танков, чтобы те изгнали бандеровцев", - сказал Ищенко на YouTube-канале "Украина.ру".
Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что распад Украины фактически состоялся с потерей Крыма и Донбасса. В дальнейшем, по его мнению, дезинтеграционные процессы в этой стране будут усугубляться, а единственным шансом на спасение для Украины является возобновление дружбы с Россией.
Григорий Егоро
Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"
По мнению Ищенко, рано или поздно Донбасс окажется в составе РФ, но порядок и "глубина" интеграции остаются под вопросом. Предсказать будущее регионов к западу от ЛДНР, в том числе Харькова, Днепропетровска, Николаева, Запорожья, Херсона и Одессы, еще сложнее, поскольку процесс интеграции сложен даже для небольших территорий.
"Это требует не только перестройки экономики, административной и военной вертикали, но и перестройки сознания. За 30 лет Россия и Украина сильно разошлись в бытовом и ментальном уровне. Интеграция в "политическое тело" России десятков миллионов людей, привыкших к другим отношениям с государством – это очень большая нагрузка", - сказал Ищенко
В качестве примера политолог привел Крым, который, помимо однозначного стремления к воссоединению с РФ, имел ряд особенностей, полученных за украинский период истории. Так, местные полицейские до марта 2014 года трудоустраивались за взятки, а организации крайне безответственно подходили к выплате налогов и соответствию санитарным нормам.
Другой проблемой интеграции украинских регионов в состав РФ Ищенко назвал экономику, восстановление промышленности и занятость населения. Возобновление работы предприятий потребует много времени и вложений без гарантии спроса внутри РФ и с проблемой поиска кадров из-за оттока украинцев на Запад. Если же не будет работы, население бывших украинских регионов "просто уедет", оставив пустую землю.
"Прежде чем мы сможем говорить об интеграции, нужно определить пути решения этих проблем и понятный прозрачный план. Плюс, на Украине далеко не все хотят интегрироваться с Россией. Многие просто ждут русских танков, чтобы те изгнали бандеровцев", - сказал Ищенко на YouTube-канале "Украина.ру".
Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что распад Украины фактически состоялся с потерей Крыма и Донбасса. В дальнейшем, по его мнению, дезинтеграционные процессы в этой стране будут усугубляться, а единственным шансом на спасение для Украины является возобновление дружбы с Россией.
Григорий Егоро
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