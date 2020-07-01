Ищенко назвал главную причину, мешающую России присоединить весь восток Украины

"Это требует не только перестройки экономики, административной и военной вертикали, но и перестройки сознания. За 30 лет Россия и Украина сильно разошлись в бытовом и ментальном уровне. Интеграция в "политическое тело" России десятков миллионов людей, привыкших к другим отношениям с государством – это очень большая нагрузка", - сказал Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко назвал проблему, которая препятствует присоединению всех восточных регионов Украины после Донбасса к России.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По мнению Ищенко, рано или поздно Донбасс окажется в составе РФ, но порядок и "глубина" интеграции остаются под вопросом. Предсказать будущее регионов к западу от ЛДНР, в том числе Харькова, Днепропетровска, Николаева, Запорожья, Херсона и Одессы, еще сложнее, поскольку процесс интеграции сложен даже для небольших территорий.В качестве примера политолог привел Крым, который, помимо однозначного стремления к воссоединению с РФ, имел ряд особенностей, полученных за украинский период истории. Так, местные полицейские до марта 2014 года трудоустраивались за взятки, а организации крайне безответственно подходили к выплате налогов и соответствию санитарным нормам.Другой проблемой интеграции украинских регионов в состав РФ Ищенко назвал экономику, восстановление промышленности и занятость населения. Возобновление работы предприятий потребует много времени и вложений без гарантии спроса внутри РФ и с проблемой поиска кадров из-за оттока украинцев на Запад. Если же не будет работы, население бывших украинских регионов "просто уедет", оставив пустую землю."Прежде чем мы сможем говорить об интеграции, нужно определить пути решения этих проблем и понятный прозрачный план. Плюс, на Украине далеко не все хотят интегрироваться с Россией. Многие просто ждут русских танков, чтобы те изгнали бандеровцев", - сказал Ищенко на YouTube-канале "Украина.ру".Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что распад Украины фактически состоялся с потерей Крыма и Донбасса. В дальнейшем, по его мнению, дезинтеграционные процессы в этой стране будут усугубляться, а единственным шансом на спасение для Украины является возобновление дружбы с Россией.Григорий Егоро