Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

«Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?» – сказал Кадыров.

«Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!» – заявил он.

«Гордыня или чужая воля?» – спросил Кадыров, посетовав, что «заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске».

Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!» – заявил Кадыров.

фото: ТАССГлава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения, принесенные ранее за оскорбление Кадырова.Кадыров в Telegram прокомментировал «очередной ответ» Зеленского «на вопрос о его оскорбительном видеоролике».Глава Чечни заявил, что «когда-то знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться», это «было достойно мужчины».Он отметил, что Зеленский, «получив полномочия президента Украины», выдумывает «новые версии извинений».Кадыров заявил, что Зеленский должен «определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения».Он также спросил, что мешает Зеленскому «позвонить» главе российского государства Владимиру Путину и «объявить, что заканчивает с этой гражданской войной на востоке Украины».Он призвал Зеленского «быть мужчиной» и «всегда держать свое слово», а также строить «добрососедские отношения» с Россией.Напомним, Зеленский, когда был актером и телеведущим, извинился за оскорбление Кадырова. Зеленский признал, что шутка с использованием видео, на котором Кадыров плачет после молитвы по погибшему в теракте отцу, была некорректной.Антон Антоно