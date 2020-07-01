Борис Рожин рассказал, какие последствия ждут Украину в случае атаки ВСУ и авиации на Крым

«Украине ничего не мешает запустить в сторону Крыма или Крымского моста ракеты в расчете на то, что хотя бы несколько из них смогут пройти через систему ПВО и нанести какой-то урон. Другой вопрос, что у Украины нет возможности отразить ответный удар, который неизбежно последует со стороны России. Поэтому эффективность удара по Крымскому мосту, скажем так, крайне низкая, а последствия для Украины будут крайне тяжелыми в таком случае».

«Если брать какие-то реальные боевые действия, то, конечно, количество сил у Украины и России несопоставимое. Кроме того, ВСУ находятся в крайне плачевном состоянии, поэтому в случае реальных боевых действий они фактически исчезнут в течение нескольких дней, а боевой флот станет полностью непригодным для ведения каких-то серьезных действий.

Это касается и авиации. При попытке войти в воздушное пространство Крыма, учитывая развернутые на полуострове системы ПВО, Украина понесет большие потери. Очевидно, что это закончится перспективой ответных действий против украинских баз, аэродромов со стороны российских ракетных систем и ударной авиации», - добавил военный эксперт.

«Поэтому даже обучение солдатами НАТО Украине не поможет, если она решится на сухопутную операцию в Крыму. Все-таки соотношение сил не в пользу Украины, из-за чего киевский режим боится каких-то ответных действий со стороны России. Поэтому на Украине стараются придерживаться линии каких-то небольших провокаций, которые не приведут к более жестким сценариям с ответными действиями», - подытожил военный эксперт Борис Рожин.

В последнее время Украина все чаще угрожает России военными действиями. Никто не может понять, почему украинская сторона, как говорят в народе, нарывается на конфликт со страной со второй по силе армией в мире. И это при том, что ВСУ реально не смогут ничего противопоставить российским войскам, насколько бы они ни были подготовлены. Все-таки количество и качество солдат РФ, а также наличие современной боевой техники не оставляют украинской армии ни единого шанса.Что говорить об Украине, если даже коллективный Запад боится прямых боестолкновений с Россией. Но это не останавливает самонадеянных украинских вояк от громких заявлений. Так, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа угрожал Крыму и Крымскому мосту ракетными ударами, а также предупреждал о серьезных жертвах во время сражений за полуостров.Также ранее поступила информация о том, что со стороны Украины в районе Крымского моста был зафиксирован всплеск радиоэлектронной активности, якобы направленной на подавление российских систем ПВО в Крыму. По этому поводу высказался военный эксперт Борис Рожин:Напомним, ранее Новостное агентство «Харьков» рассказывало, чем Россия ответит США, если Вашингтон решит нанести ракетный и даже ядерный удар по Российской Федерации. Эксперты в таком случае предлагают действовать на опережение, чтобы враг не успел нанести серьезный урон.Борис Переломо