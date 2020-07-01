Поздравление профсоюзов ЛНР с Днем металлурга

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Металлургия – одна из основ экономики Республики и движущая сила для многих отраслей: машиностроения, нефтяной промышленности, строительства, сельского хозяйства. А металлургов часто называют "укротителями огня". Однако жар и пламя плавильных цехов – лишь финальный аккорд огромной работы. Путь металла из земных недр к человеку обеспечивают знания, навыки, совместный труд тысяч уникальных специалистов, каждый из которых – настоящий мастер своего дела. От души поздравляем с праздником представителей всех профессий, которых объединила металлургия.

Отдельная благодарность – ветеранам профессии. Ваш богатейший опыт, мастерство и традиция работать на совесть служат примером для молодого поколения.

Благодарим вас всех за ответственный труд, творческое решение непростых задач, за сохранение традиций и преемственность поколений. Мы знаем, во все времена труд металлурга был нелегким. В эту профессию по-прежнему приходят самые сильные, ответственные и мужественные люди.

Дорогие друзья! Вы по праву гордитесь своей благородной профессией, а Республика по праву гордится вами. Искренне благодарим вас за профессионализм, мастерство и преданность своему делу. Желаем реализации намеченных планов и безаварийной работы, крепкого здоровья, благополучия и достатка!

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР

Игорь Рябушкин

Председатель территориальной организации Профсоюза работников металлургической промышленности ЛНР

Максим Свиридов

Председатель Общереспубликанского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов ЛНР

Елена Бочкарева

Председатель профсоюза работников Алчевского металлургического комбината

Игорь Бартош

Председатель первичной профсоюзной организации Лутугинского научно-производственного валкового комбината

Наталья Бурлаченко

19 июля — Луганск