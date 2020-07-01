Народная милиция сбила БПЛА киевских силовиков, корректировавший огонь по Калиновке

Народная милиция ЛНР сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по Калиновке. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства ЛНР.Сегодня киевские силовики обстреляли из миномета село Калиновка, выпустив по населенному пункту 10 мин. В Народной милиции сообщили, что "в ходе обстрела для корректировки огня противник применял беспилотный летательный аппарат типа "Мэвик-про"."Благодаря слаженным действиям расчетов ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) с применением станции подавления "Тритон М1" нарушитель воздушного пространства был обнаружен и уничтожен. Фото- и видеоматериалы с БПЛА изучаются нашими специалистами", – проинформировали в оборонном ведомстве.Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.19 июля — Луганск