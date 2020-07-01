Кедми назвал главное доказательство того, что новейшее оружие России вЂ“ не "мультики"

Военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми привел главный аргумент в пользу того, что новейшее оружие России не является "просто мультиками".Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Кедми высказался о новых системах вооружений РФ, отвечая на вопросы зрителей канала Iton TV. Один из вопросов касался комплексов "Авангард", "Посейдон", "Кинжал", "Пересвет" и других типов передового оружия, которое появилось в арсенале России в последние годы. Зритель поинтересовался у эксперта, почему все перечисленные типы вооружений не являются "просто мультиками" из презентации президента Путина, как считают некоторые скептики.По словам Кедми, подобное мнение может возникнуть только "по недоумию и зацикленности" на нежелании признавать объективную реальность. Он указал, что серьезность российских систем определяют не "неверующие", а люди, имеющие прямое отношение к военному делу. В подкрепление своим словам аналитик привел знаменитый афоризм Козьмы Пруткова: "Если на клетке слона прочтешь надпись "буйвол", не верь глазам своим"."Не эти люди определяют, насколько это (новое российское) оружие серьезно. А вот американцы, англичане и другие страны НАТО к этому относятся намного более серьезно. Они не считают это "мультиками". Они действительно очень этим обеспокоены и пытаются по мере своих сил и возможностей найти какие-то способы противостояния этим развивающимся видам оружия", - сказал Кедми.Отметим, Россия является первой и единственной страной в мире, принявшей на вооружение гиперзвуковые системы. США с заметным опозданием испытали ракетный комплекс, который президент Дональд Трамп назвал "супер-пупер ракетой" (ее скорость якобы в 17 раз превышает звуковую). На это Москва отреагировала ироничным напоминанием о "точности" американских ракет.Григорий Егоро