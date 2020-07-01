НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Мин нет для ВСУ, электоральная дисфункция и кончина космополита

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили 3 обстрела нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм минометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 417 раз; 19 защитников Республики погибли, 13 получили ранения. Среди мирного населения 4 человека погибли, 25 получили ранения, повреждены 138 объектов гражданской инфраструктуры.МИН НЕТПорой весьма забавно наблюдать за тем, как так называемые укропатриоты, пытаясь заявить об очередной "зраде", сами того не подозревая, раскрывают неудобные подробности и истинные цели нахождения украинских войск в Донбассе. Все мы неоднократно слышали о том, что ВФУ придерживаются условий режима прекращения огня и не обстреливают нашу территорию, но только скандал, разгоревшийся на этой неделе, говорит совсем об обратном. Уже хорошо известный своим скудоумием главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на этой неделе разразился гневной критикой в адрес командования ВФУ в лице министра обороны Андрея Тарана. По его словам, глава украинского оборонного ведомства саботирует поставки боеприпасов и жизненно важного оборудования в ВСУ, что может привести к критической ситуации.По словам Бутусова, к настоящему времени "не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов", в том числе "не закуплены минометные мины (калибра) 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе", "ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено". Укроагитатор скорбит о том, что "мины 82 мм - не закупаются", при этом признавая, что "взрыв 82 мм в 3-м полку - это следствие некачественных боеприпасов". Также, по информации ура-патриота, "ни одной штуки не закуплено" выстрелов к подствольным гранатометам", аналогично артиллерийскими боеприпасами: "снаряды 122 мм и 152 мм - ни одной штуки не закуплено".Из стенаний Бутусова становится очевидным факт ежедневного применения ВФУ запрещенного Минскими соглашениями вооружения против жителей Донбасса. Также нашли свое подтверждение данные о поставках некачественных боеприпасов украинского производства в зону так называемой ООС, в результате которых регулярно гибнут украинские военнослужащие. Разведданные оборонных ведомств Республик о наличии крупнокалиберной артиллерии на линии соприкосновения оказываются не голословны.Побольше бы таких дебилов, как Бутусов, которые выдают неопровержимые доказательства преступлений Украины против Народных Республик, ведь все они ложатся в материалы уголовных дел и впоследствии станут доказательной базой геноцида жителей Донбасса.ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯВ преддверии очередного заседания Контактной группы Киеву вновь недвусмысленно дали понять, что урегулировать ситуацию в Донбассе возможно лишь в рамках Минских соглашений и в ходе диалога с Республиками, а в сказки о "российской агрессии" и "героической борьбе" украинского народа против оккупанта уже никто не верит.В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила безальтернативность Минских договоренностей.Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что организация очередного саммита "нормандской четверки" возможна только "по результатам (выполнения решений) декабрьского саммита "нормандского формата" в Париже". То есть, французский посол подтвердил саботирование Украиной достигнутых договоренностей и констатировал невыполнение Киевом своих обязательств. Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли именно "нэзалежную" в эскалации конфликта и напрямую указывали на агрессивные действия Киева против жителей Донбасса.На этом фоне Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 октября местных выборов, где указывается, что в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей" выборов не будет, так как они могут быть проведены только в установленном Конституцией Украины порядке после разоружения и "реинтеграции". Представители Республик расценили такие действия как отказ Киевом от выполнения своих обязательств, закрепленных резолюцией Совбеза ООН, не говоря уже о Минских соглашениях. Наш представитель в политической подгруппе Контактной группы призвал страны-гаранты Минских соглашений дать действиям Киева международную правовую оценку и начать готовить в отношении Украины санкции за невыполнение своих обязательств.Складывается впечатление, что, пока не будут определены конкретные сроки, Минский процесс будет длиться вечно, поэтому странам-гарантам нужно либо смириться с данным фактом, либо определять сроки.КОНЧИНА КОСМОПОЛИТАВсе труднее приходится украинской пропаганде, поскольку трубить о злых террористах и сепаратистах весьма сложно, когда жертвы среди мирного населения, в числе которых дети, - только на территории Республик. Это касается и повреждений, и разрушений гражданской инфраструктуры. Практически ежедневно в результате обстрелов со стороны ВФУ в Республиках повреждаются дома, линии электропередачи и прочая жизненно важная инфраструктура, а на оккупированной территории почему-то таких случаев не фиксируется.В попытках изменить в свою пользу ситуацию на инфофронте украинские информационные агентства выдали новость о якобы нарушении Народными Республиками правил ведения войны и гибели украинского военного медика, якобы отправившегося на эвакуацию тела погибшего бойца.Однако в ходе разбирательства выяснилось, что это громкое заявление не соответствует действительности. Более того, выяснились весьма неудобные подробности. Оказалось, что укропатриот и по совместительству медик является гражданином Эстонии, свалившим в прибалтийское государство из Беларуси после того, как перед ним замаячила недвусмысленная возможность присесть за решетку за отработку западных грантов на мероприятиях, направленных на подрыв независимости страны.Обстоятельства произошедшего напрямую указывают на то, что борец за свободу аж двух стран входил в состав диверсионной группы, которая планировала проникнуть на нашу территорию, так как первая потерпела неудачу в нейтральной зоне, подорвавшись на собственных же растяжках. Спрашивается, зачем эвакуационная группа была вооружена, если она шла якобы забрать тело погибшего товарища, особенно при условии, что были даны гарантии "режима тишины" предстателями Республики через ОБСЕ? Зачем вообще была выслана эта группа, если эвакуацию могли осуществить волонтеры группы "Эвакуация 200", которая ранее много раз и без инцидентов осуществляла передачу украинской стороне тел погибших?Короче говоря, вопросов больше, чем ответов, и налицо очередная корявая попытка выставить себя в хорошем свете при плохой игре.ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ТОКНа этой неделе в украинских СМИ появилась крайне расплывчатая информация об очередном повышении тарифов на электроэнергию. Дело для жителей "европейской демократии" привычное, но теперь рост составит аж почти 50%: с 1 августа за электроэнергию украинцы будут платить не 155,4 грн/МВт-ч, а уже 240,23 грн/МВт-ч, и это без НДС.Дело в том, что в рамках мер по ликвидации "зависимости от агрессора" украинские чиновники разработали государственную программу по генерации электроэнергии из возобновляемых источников. В бюджете денег, естественно, не было, и они предложили сделку олигархам. Те строят ветряки и солнечные электростанции, а государство в свою очередь гарантирует покупку электроэнергии по фиксированной ставке. На словах вроде бы все прекрасно получается, а вот на практике производители выставили такой счет, что себестоимость электроэнергии оказалась выше, чем генерация ее из газа. Теперь за ошибки и просчеты "народных избранников" будут платить рядовые граждане.Получается, что и без того обнищавший украинский народ будет оплачивать мифические затраты олигархов на преобразование солнечного света в электроэнергию. Воровство космического масштаба, как ни крути.Так называемые долги перед производителями электроэнергии на Украине образовались из-за безграмотных, а, скорее, деструктивных действий украинской власти, которая настырно игнорировала возможность закупок дешевого топлива для электростанций. Всю ситуацию прекрасно иллюстрирует находящаяся в Счастье Луганская ТЭС, которую перевели на дорогущий газ, получаемый, кстати, из "страны-агрессора". При этом менее чем в 30 километрах можно покупать уголь, который в разы дешевле.Ждем, когда несчастную станцию предложат перевести на питание космическими излучениями марки 5G.19 июля — Луганск