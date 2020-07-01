Киевские силовики обстреляли из миномета Калиновку – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли из миномета село Калиновка, выпустив по населенному пункту 10 мин. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства ЛНР.

"Сегодня боевики 24-й бригады ВСУ с направления населенного пункта Светлодарск подвергли обстрелу из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета населенный пункт Калиновка, выпустив 10 мин", - говорится в сообщении.

В Народной милиции отметили, что "огневая активность противника была своевременно пресечена, потери составили: один оккупант уничтожен, один ранен, выведен из строя 120-мм миномет".

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 июля — Луганск