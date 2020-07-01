Как сейчас осуществляется пропуск через КПВВ, разъяснили в штабе ООС



Об этом сообщает штаб ООС.

В штабе отмечают, что пропуск через КПВВ осуществляется в условиях карантина в определенное время.

«Информируем, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыты для осуществления пропускных операций и в условиях карантина и предоставляет возможность перемещения через КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка», «Новотроицкое» в определенное время», — говорится в сообщении.

В свою очередь, у «ДНР» сформированы списки, по которым пропуск может разрешаться не всем категориям граждан.

«В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 15:15 142 В штабе операции Объединенных сил разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. В Донецк пропускают только по спискам.Об этом сообщает штаб ООС.В штабе отмечают, что пропуск через КПВВ осуществляется в условиях карантина в определенное время.«Информируем, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыты для осуществления пропускных операций и в условиях карантина и предоставляет возможность перемещения через КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка», «Новотроицкое» в определенное время», — говорится в сообщении.В свою очередь, у «ДНР» сформированы списки, по которым пропуск может разрешаться не всем категориям граждан.«В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 15:15 142

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