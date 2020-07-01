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В Луганске за сутки зарегистрировали 5 новых случаев инфицирования коронавирусом

bot Сегодня, 15:3018Новости
В Луганске за сутки зарегистрировали 5 новых случаев инфицирования коронавирусом
Луганские медики зарегистрировали 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 19 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 600», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 518 человек.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 14:57 134

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