Дудчак объяснил слова экс-депутата Рады об В«отказеВ» Украины от Донбасса и Крыма

Заявление экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева полностью характеризует поведение Киева, который практически сразу после подписания Минских соглашений отказался от претензий на Крым и Донбасс и делает все, чтобы они не вернулись в состав Украины, рассказал ФБА "Экономика сегодня" политолог Александр Дудчак.ФБА «Экономика сегодня»Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «НАШ» заявил, что Украина «отказалась» от претензий на Донбасс и Крым. По мнению Мураева, в течение последних шести лет Киев делает «все, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели вернуться назад», поэтому он также сознательно ухудшает сложившуюся ситуацию, сославшись на конвенции и «переложив с больной головы на здоровую», отказывается от территорий, чтобы «сэкономить и не платить деньги своим гражданам».Кроме того, парламентарий добавил, что ему удалось поговорить с людьми в Донбассе и выяснить, что у них нет иллюзий насчет Украины и киевской власти из-за того, что «скрыть, с какой стороны идут обстрелы» невозможно.«Боязнь возвращения донбасских территорий существовала у Киева давно – об этом достаточно часто говорили. Действительно, такая позиция киевских властей стала понятна практически сразу после подписания Минских соглашений, когда они всеми путями увиливали от выполнения этих договоренностей.Сейчас позиция Киева становится совершенно не прикрытой – украинские власти не могут тянуть ситуацию дальше, а также находить какие-то обоснованные оправдания своему бездействию. Даже канцлер ФРГ Ангела Меркель называла конфликт в Донбассе внутриукраинским, то есть этот факт признала не только Российская Федерация, но и Германия и Франция, которые уже приходят к выводу о том, что проводить встречи в «нормандском» формате практически не имеет смысла», - комментирует эксперт.Напомним, что часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине в 2014 году. Киев попытался вернуть их силой и тем самым обострил конфликт. Ситуация, сложившаяся в Донбассе, стала также темой для телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые подробно рассмотрели «проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта». Стороны, как отмечалось в сообщении Кремля, акцентировали необходимость «последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в «нормандском» формате. Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса.Однако Киев продолжает саботировать Минские соглашения, прикрывая свое бездействие различными выступлениями украинского президента, якобы выступающего за урегулирование конфликта.«Причины такого поведения киевских властей достаточно понятны – они проявились еще в тот момент, когда Крым возвращался в состав Российской Федерации. В то время на Украине поняли, что власти не способны удержать население, которое было не согласно с государственным переворотом и действиями своего президента и выступило против с оружием в руках. Вероятно, украинские власти решили «отказаться» от Крыма, двухмиллионное население которого выступило против них и проголосовало за возвращение полуострова в состав российских территорий.Практически так же складывается ситуация с Донбассом. В Киеве надеялись на то, что, из-за невыносимых условий жизни на этих территориях люди покинут их, а украинские власти придут на пустынную землю с заводами и зданиями и вернут Донбасс в состав Украины. Но поскольку население остается и защищает свои абсолютно законные права, не позволяя внедрить бандеровскую идеологию на территории всей страны, Киев не торопится к урегулированию конфликта и возвращению таких территорий», - рассуждает Дудчак.В ноябре 2013 года на Украине начался политический кризис, катализатором которого стал отказ официальных властей от подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Поэтому сторонники евроинтеграции потребовали отставки президента и правительства страны. Волна беспорядков, начавшаяся в Киеве, перекинулась на другие украинские города и регионы. И 4 февраля 2014 года президиум Верховного совета республики постановил инициировать проведение общекрымского опроса о статусе полуострова. А 6 марта Верховный совет Крыма обратился к президенту России с просьбой включить республику в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта и назначил референдум, в результате которого полуостров воссоединился с Российской Федерацией.Киев не готов к возвращению ДонбассаРанее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявлял, что украинские власти боятся возвращения Донбасса в связи с тем, что в этом случае им придется находить финансовые средства на восстановление территорий, выплату пенсий, определять «героев» и «преступников» и открывать уголовные дела в отношении тех, кто нарушил законы.«Начало восстановления донбасских территорий вынудит Киев назвать вещи своими именами. Как и в любом процессе должны быть определены виновные. Киев задастся вопросом о том, кто же должен восстанавливать эти территории. Но расследование бы однозначно показало бы, что, во-первых, Киев начал войну и она явилась логичным продолжением государственного переворота в 2014 году, а виновными являются те, кто пять лет после этого управлял страной. Во-вторых, действующие власти попросту продолжают риторику прошлых и им придется платить за это.Однако никто в Киеве не хочет платить и нести ответственность. И бездействие киевской власти покрывают Соединенные Штаты», - считает политолог.Александр Дудчак, оценивая вероятность выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе, предположил, что американская сторона продолжит поддерживать бездействие и безразличие Киева к жизням своих граждан.«Государственный переворот продолжат прикрывать волеизлиянием народа, так как сейчас у Украины нет денег на восстановление Донбасса. При этом Киеву не будут помогать в этом вопросе ни Соединенные Штаты Америки, ни Европейский союз. Это международное сообщество не заинтересовано в урегулировании конфликта и восстановлении украинской экономики. Киев должен гражданам в Донбассе – долги копятся с каждым днем.Поэтому сейчас делается все для того, чтобы Минские соглашения объявили нереальными для выполнения. Но делают это так, чтобы переложить ответственность с больной головы на здоровую – Донбасс или Россию. Однако я не думаю, что им удастся переложить ответственность, так как очевидно, кто на самом деле виновен в невыполнении «Минска», конфликте в Донбассе и обстрелах там», - констатировал политолог.Александра Мельник