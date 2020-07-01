ВСУ минируют леса у Счастья и оборудуют капониры для техники в Золотом – Народная милиция

Киевские силовики минируют леса у Счастья и оборудуют капониры для военной техники на окраине Золотого, где Киев обещал начать подготовку к открытию пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Нашей разведкой зафиксировано выполнение инженерно-саперной группой 25-й бригады задачи по установке противопехотных мин ПМН-2 в лесном массиве западнее населенного пункта Счастье, подвергая опасности себя и гражданское население. В связи с этим призываем мирных жителей данного района быть предельно бдительными и внимательными", – говорится в сообщении.

В Народной милиции отметили, что, "кроме того, по приказу командира 30-й бригады (полковника Ивана) Гараза военнослужащие соединения проводят работы по оборудованию капониров для военной техники на окраине населенного пункта Золотое".

"С целью сокрытия фактов проведения инженерных работ на указанном участке нами зафиксировано нахождение маневренной группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из состава 20-го отдельного батальона РЭБ ВСУ для подавления каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – рассказали в оборонном ведомстве, в очередной раз обратившись к представителям миссии "с призывом зафиксировать противоправные действия украинской стороны и добиться от нее реальных действий по улучшению гуманитарной ситуации в оккупированных вооруженными силами Украины населенных пунктах".

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что Республика гарантировала украинской стороне режим безопасности на период оборудования КПВВ в районах Счастья и Золотого.

С предложением об открытии КПВВ в районе Счастья, которое высоко оценили представители ОБСЕ, ЛНР выступила на Минских переговорах еще в 2017 году, однако до настоящего времени Украина манипулировала своими обязательствами в вопросе организации новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья и тормозила подготовку к их открытию.

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. После подрыва киевскими силовиками одного из его пролетов в начале 2015 года движение по мосту осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в июле 2019 года. Пешее движение по восстановленному пролету началось 20 ноября 2019 года, однако движение автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, по нему невозможно до сих пор из-за того, что Киев в нарушение достигнутых в Минске договоренностей значительно заузил ширину сооружения.

Автомобильные пункты пропуска через линию соприкосновения на Луганщине отсутствуют из-за позиции Киева. Помимо больших неудобств для жителей региона это также не позволяет организовать доставку гуманитарных грузов в Республику транспортом.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 июля — Луганск