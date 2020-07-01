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ВСУ разместили бронетехнику вблизи блокпоста у Золотого – Народная милиция

Sergey Сегодня, 16:150Новости
ВСУ разместили бронетехнику вблизи блокпоста у Золотого – Народная милиция
Киевские силовики разместили две боевые бронированные машины вблизи блокпоста у Золотого. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.
"По данным нашей разведки, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ вблизи блокпоста у населенного пункта Золотое отмечено размещение двух боевых бронированных машин", – говорится в сообщении.
Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
19 июля — Луганск

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