ВСУ выводят иностранцев из зоны "ООС" и скрывают следы их пребывания – Народная милиция

Командование так называемой операции объединенных сил ("ООС"), опасаясь скандалов, выводит иностранных наемников с передовых позиций и пытается скрыть следы их пребывания в зоне боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"С целью недопущения в дальнейшем скандалов, связанных с присутствием иностранных граждан в составе подразделений ВСУ, участвующих в конфликте на Донбассе, командующий "ООС" (генерал Владимир) Кравченко отдал указания на немедленный вывод всех иностранных граждан с передовых позиций с последующей их отправкой в центральные регионы страны", – говорится в сообщении.

В Народной милиции отметили, что "кроме того, пресс-службам оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток" поручено организовать взаимодействие с представителями телеканалов "ТСН", "1+1", "5 канал" по поиску и удалению сюжетов с передовой, на которых присутствуют граждане других государств в составе подразделений ВСУ".

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин сообщал, что командующий так называемой "ООС" распорядился вывести иностранных наемников с передовых позиций, чтобы избежать их гибели в результате хаотичного минирования местности киевскими силовиками.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко информировал, что два наемника из стран Ближнего Востока погибли при попытке испытать собранную из запчастей мобильную реактивную систему залпового огня в зоне проведения так называемой операции объединенных сил.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 июля — Луганск