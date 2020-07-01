Комвзвода ВСУ сломал руку, выпав из машины в ходе драки с подчиненными – Народная милиция

Командир взвода одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), получил перелом руки, упав с борта автомобиля "Урал" в результате драки с подчиненными. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"В ходе перемещения к месту проведения практических стрельб из стрелкового оружия с личным составом одного из подразделений 25-й бригады в районе населенного пункта Дмитровка в результате падения с борта автомобиля "Урал" получил перелом руки командир взвода старший лейтенант Ткачев", – говорится в сообщении.

В Народной милиции рассказали, что "командиром батальона подполковником Павлюком в ходе проведения разбирательства по факту получения травмы было установлено, что Ткачев выпал из кузова машины в результате драки с подчиненными, требовавшими от командира положенных выходных за привлечение к несению службы на передовых позициях сверх установленной продолжительности".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 июля — Луганск