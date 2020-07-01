Банальный секс или циничное изнасилование?

Наблюдая за чередой скандалов сексуального толка, которые потрясли Америку буквально несколько лет назад, я, честно говоря, не понимал, где, по мнению западных обывателей, проходит тонкая грань, отличающая банальный секс от изнасилования.Успешный продюсер предложил менее успешной и невостребованной актрисе хорошую роль взамен на хороший секс. Можно ли считать подобное изнасилованием? Даже не смотря на то, что данная гражданка наверняка не планировала заниматься сексом с продюсером, соитие между ними произошло в результате некой договоренности, которая подразумевала согласие двух участников «процесса». Подвыпивший музыкант после концерта склонил к сексу прорвавшуюся в его гримерку назойливую поклонницу. Никакого насилия. Просто использовал личную харизму и дар убеждения. Бывает и такое. Можно ли считать описанные выше ситуации насилием? Считаю, что нет, так как самого насилия, то бишь жесткого принуждения, не было и в помине. Один человек обозначил свои условия дальнейшего общения и взаимовыгодного сотрудничества, другой их принял, хотя изначально и ничего такого вроде как не планировал.Однако педантичное западное сообщество считает совсем по-другому. Доказательством тому стали настоящие гонения на некогда успешных людей, которые ранее, много лет назад, охотно меняли свою благосклонность на откровенные ласки молодых и жадных до славы девиц. Наблюдая за этим откровенным маразмом, в ходе которого явных шлюх, делавших себе карьеру исключительно через постель, превозносили до небес и наделяли статусом жертвы, я свято верил в то, что в России подобное невозможно. Просто по причине того, что мы еще не утратили чувство логики и способны правильно интерпретировать практически любую ситуацию.Но, сегодня это уже очевидно, в этот раз я ошибся. Неделю назад русскоязычный сегмент сети Интернет буквально взорвался откровениями наших соотечественниц, которые признались в том, что их регулярно «насиловали» представители вышестоящего руководства или просто авторитетные люди, в кругу общения которых они оказались волею случая. Учитывая какой резонанс вызвали эти признания, вынужден был прочитать эти неожиданные откровения.Свою «беспомощность» жертвы объясняют по разному – была пьяна, не смогла отказать, внезапно накатилась какая-то вялость, он был очень настойчив, опасалась за свою дальнейшую карьеру. На самом факте физического насилия никто не настаивает, но каждая, повторюсь – каждая, чувствует себя исключительно жертвой.Но один случай, который буквально на днях стал достоянием общественности, реально взорвал мой мозг и заставил задуматься о некоторых аспектах нашей повседневной жизни.В отеле в центре Москвы сексуальному изнасилованию подверглась 28-летняя экс-ведущая телешоу на одном из музыкальных телеканалов, имя которой не называется, сообщает сайт KP.RU. Девушка отметила, что она проводила время с малознакомым мужчиной в одном из элитных отелей столицы.О своем новом знакомом тележурналистка ничего не знала. Чем она с ним занималась в номере, неизвестно, но в итоге оно окончилось изнасилованием.Стоп, стоп, стоп! А для чего пострадавшая уединилась с незнакомым ей мужчиной в отдельном номере отеля? Если она хотела просто познать его глубокий внутренний мир, то можно было прогуляться по городу или посидеть в кафе, которые, к слову, в Москве уже начали свою работу.Нет, наверное, я отстал от жизни. Отстал безнадежно. Вот объясните мне, если вдруг малознакомая мне девушка очень легко и непринуждённо согласится провести со мной время в гостиничном номере, главным атрибутом которого является кровать, это совсем не означает, что она готова на интимную близость? Как вообще понять, где в современном мире проходит эта тонкая грань, которая отделят банальный случайный секс от изнасилования? И как не стать жертвой уголовного преследования в том случае, если твоя недавняя партнерша осознает, что совершила ошибку и воспоминания о вашем совместном «мероприятии» оказались ей в тягость?Алексей Зотье